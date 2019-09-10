Turan: "Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan"

AK Partili Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Toplantıda konuşan Turan, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla niye kayyum atadın, niye bunu yaptın dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur, ama halk seçtiği zaman giderken Kandil'den yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi Kandil'e teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, kalk oradan kardeşim der ve kaldırır. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle iltisaklı değil demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK'ya bir tek laf etmiş mi? Kandil onu eş başkan atadığında, hayır halk beni seçti, başkası bana eş başkan olmaz dedi mi? Diyarbakırlı anneler çıktı, biz evlatlarımızı istiyoruz, zorla dağa götürdüler dediklerinde, annelere destek oldu mu? Yok efendim, o adamın terörle ihtisakı yokmuş. Hayır arkadaş, terörle iktisak sadece bomba atmak demek değildir. Bombacıya afferin demek de, yanında olmak da, bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da terör kadar tehlikelidir, kötüdür. O yüzden devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek yoluna devam edecek kardeşim. Kim bozuyorsa gereği yapılacak" diye konuştu.



Bayramiç öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili belediye başkanları, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, daire amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - ÇANAKKALE