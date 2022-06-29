Turan ailesi, Sırma ile ilk tanıştıkları günü unutamıyor

Edirne'de yaşayan Amasyalı Turan ailesi, koruyucu ailesi oldukları Sırma'ya hem evlerini hem de yüreklerini açtı.

Cengiz Turan (57) ve Fatma Turan (52) çifti, 5 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdi. Turan ailesinin taleplerinin kabul edilmesiyle şimdi 13 yaşında olan Sırma'nın yeni ailesi oldu.

Fatma Turan, AA muhabirine, koruyucu aile olma noktasında harekete geçmelerini asker ve polis olan oğullarının sağladığını söyledi.

Daha sonra eşiyle karar verip Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gittiklerini anlatan Turan, 8 ay sonra işlemlerin tamamlanmasıyla Sırma'ya koruyucu aile olduklarını belirtti.

"Küçücük elleri vardı, o küçücük elleriyle elimi tuttu..."

Sırma ile ilk tanıştıkları günkü heyecanı unutamadığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Sırmayı gördük, bir kadının elinde merdivenlerden aşağıya indi. Sırmayla karşılaştığım o anki heyecanımı anlatamam, değişik bir duygu. Küçücük elleri vardı, o küçücük elleriyle elimi tuttu, o anda bana 'anne' dedi. Sarıldı, sanki yüreğimden bir şey koptu. Biraz onunla vakit geçirdik, giderken 'anne yine gel' dedi bana.

Ben bir haftayı onsuz zor geçirdim. Bir hafta sonra yine oyuncaklarla gittim, daha da kaynaştık. Sırma'yı eve getirdik iki günde alıştık ona. Onunla hayallerimiz var, onun eğitimi için çok çabalıyoruz. Çok seviyoruz onu. Eğer benim de eşimin de sağlığımız iyi olsa bir tane daha çocuğun koruyucu ailesi olmak isterdim."

Eşinin kendisini çok desteklediğini kaydeden Turan, maddi manevi yeterliliği olan, kendini hazır hisseden herkesin koruyucu aile olması gerektiğini anlattı.

Koruyucu aileliğin ana şartının çocukları çok sevmek olduğunu ifade eden Turan, "Gücü yeten herkesin koruyucu aile olmasını isterim bu bir yürek işi gerçekten. Bu çocuklar sevgiye muhtaçlar." diye konuştu.

Dileği kabul oldu

Cengiz Turan da her zaman geniş ve kalabalık aileleri sevdiğini söyledi.

Allah'ın iki erkek evlat verdiğini hep bir kız evlat özlemi olduğunu belirten Turan, "Hep özlem duydum 'bir kız çocuğum olsun' diye. Devletimizden bir kız çocuğu istedik koruyucu aile olarak. Dileğim kabul oldu. Asker ve polis olan çocuklarım doğuda görev yapıyordu. Onlar bizi bu yolda destekledi. Onların yokluğuyla ailemizde boşluk oluştu. Bizde bunu doldurabilmek için koruyucu aile olmaya niyetlendik ve niyetimiz gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Turan, koruyucu aile olmanın sorumluluğu ile Sırma'yı özveriyle büyüttüklerini sözlerine ekledi.