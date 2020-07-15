Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde merhum Avukat Fatih Turan anısına yaptırılan caminin açılışına Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami yapımıyla ilgili bilgi veren Çukurca Eski Belediye Başkanı ve merhum Avukat Fatih Turan'ın babası Yaşar Turan, "Rahmetli oğlum Fatih Çukurca ilçesinde her zaman gençler için örnek bir kişiliğe ve yardım severliğiyle tanınılırdı. Fatih'in yeri kolay doldurulmuyor. Fakat ilçede daha nice Fatih'ler yetişerek, ilklere imza atacak. Amacımız merhumun adını ölümsüzleştirmekti" dedi. - HAKKARİ