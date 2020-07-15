Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı - Son Dakika

Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde merhum Avukat Fatih Turan anısına yaptırılan caminin açılışına Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami yapımıyla ilgili bilgi veren Çukurca Eski Belediye Başkanı ve merhum Avukat Fatih Turan'ın babası Yaşar Turan, "Rahmetli oğlum Fatih Çukurca ilçesinde her zaman gençler için örnek bir kişiliğe ve yardım severliğiyle tanınılırdı. Fatih'in yeri kolay doldurulmuyor. Fakat ilçede daha nice Fatih'ler yetişerek, ilklere imza atacak. Amacımız merhumun adını ölümsüzleştirmekti" dedi. - HAKKARİ

Cumhuriyet Mahallesi, Hakkari, Çukurca, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Turan ailesi tarafından yaptırılan cami dualarla açıldı - Son Dakika
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07:41
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02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
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