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Turan ailesinin sünnet töreni, siyasetin önde gelen isimlerini bir araya getirdi

13 saat önce

Turan ailesinin sünnet töreni, siyasetin önde gelen isimlerini bir araya getirdiÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan'ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'in sünnet törenleri Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapıldı.

Turan ailesinin sünnet töreni, siyasetin önde gelen isimlerini bir araya getirdi

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan'ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'in sünnet törenleri Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapıldı. Törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Lapseki'de gerçekleştirilen programda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da yer aldı. Tören öncesi vatandaşlar, Turan çiftini tebrik etmek için platform önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turan ailesi saatlerce vatandaşların tebriklerini kabul ederek kendileri ile fotoğraf çektirdi.

Saat 19: 00'da Mevlid-i Şerif ile başlayan program sonrası saat 20: 00'da misafirlere yemek ikramı yapıldı. Saat 20: 30-22: 30 arasında ise ilahiler okundu; Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve halk oyunları gösterisi oldu. Program, gecenin geç saatlerine kadar etkinlikler ve ikramlarla devam etti.

Öte yandan Turan ailesi daha önce yaptıkları açıklamada törene çelenk gönderilmemesini, bunun yerine Türk Kızılayı'na bağış yapılmasını istemişti. Bu sebeple törende herhangi bir çelengin olmaması dikkat çekti.

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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