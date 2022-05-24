Turan Aydoğan'dan Ev İşçileri İçin Kanun Teklifi: "Köleliğe Benzer Bir Durumla Karşı Karşıya Bu İnsanlar"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, ev işçilerinin hak kayıplarının önlenmesi için kanun teklifi verdi. Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınmasını öneren Aydoğan, "Ev işçileri sömürünün göbeğinde. Köleliğe benzer bir durumla karşı karşıya bu insanlar" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde ev hizmetlerinde çalışan işçilerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına alınmasını önerdi. Teklifin gerekçesinde ev işçilerinin kayıtsız işgücünün önemli bir payını oluşturduğuna dikkat çeken Aydoğan, şunları kaydetti.

"Birçok raporda ortaya koyulduğu üzere ev işçileri ve ev eksenli çalışanlar emeği çoğu zaman yok sayılıyor ve bu nedenle bu insanlar ekonomik sömürüye maruz kalıyorlar. Ev işlerine yönelik somut bir iş tanımının bulunmaması, ev işçilerinin çalışma koşullarının ağırlaşmasına ve bu alandaki güvencesizliğin artmasına neden oluyor. Ülkemizde ev işçiliği yapanların neredeyse tamamının kadın olduğu da yine raporlarla kanıtlanmış durumda. ILO'nun TÜİK verilerinden derlediği ve Haziran 2021'de yayınladığı araştırmaya göre Türkiye'de yaklaşık 250 bin ev işçisi mevcut. Yüzde 90'ınını kadınların oluşturduğu gündelikçi işçiler, güvencesiz şartlarda, sigortasız ve düşük ücretlerle çalışıyor. Kadınların karşı karşıya kaldığı bu yok sayılma ve sömürü hali onların birçok yasal haktan mahrum kalmalarına da neden oluyor. Başta yasal düzenlemelerdeki eksiklikler bu sömürünün önünü açıyor."

"KÖLELİĞE BENZER BİR SÖMÜRÜ"

4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesinin e bendinin ev işçilerini kanun kapsamı dışında tuttuğuna dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti:

"Bu tasarruf sonucu ev hizmetlerinde çalışan ev işçileri kayıt dışına itilmiş halde. Bu maddenin yasadan çıkarılması ev hizmetlerinde çalışan ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınması ve özgün koşullarda çalışan ev işçileri için yasada haklarını koruyacak detaylı bir çalışma yapmak gerek. Ayrıca 6552 sayılı torba yasada yer alan 01.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemelerle 10 günden az çalışan ev işçisi 10 günden fazla çalışan ev işçisi ayrımı getirilmişti. Oysa 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sayesinde 1 gün dahi çalışan bir işçinin bu yasa kapsamında sigortalı olduğu kabul ediliyordu. Burada oluşan hak kaybına yönelik çalışmaların da yapılması gerekli. Ev işçileri sömürünün göbeğinde. Köleliğe benzer bir durumla karşı karşıya bu insanlar. Bu sömürünün ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için konunun uzmanları ile istişare içinde bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik. Ayrıca yasal değişiklikler için de bir kanun teklifi sunduk. Bu sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız."