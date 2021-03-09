Turan, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda Turan, "Çanakkaleli hemşehrilerimizin her türlü sorununu kendi derdimiz olarak görüyoruz. Taleplerin iletilmesi, sorunların çözülmesi adına gayret ediyoruz. Sürekli Bakanlarımızla, kurumlarımızla görüşerek şehrimiz için yatırımları ve hizmetleri değerlendiriyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile yaptığımız görüşmemizde de başta 1915 Çanakkale Köprüsü olmak üzere Çanakkale özelindeki yatırımları konuştuk. Dünyanın dev yatırımlı 10 büyük projeden altısı Türkiye'de. Bunlardan biri de ülkemize, bölgemize ve Çanakkale'mize değer katacak, gurur kaynağımız Köprümüz. Görüşmede Köprünün çalışmalarındaki son durumu da konuştuk. Bakanımıza konulara gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." - ÇANAKKALE