Turan, "Başarı Öyküsü Yazacağız"
1 saat önce
SKM çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, hemşerileri ile buluşmaya devam ediyor.
Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, ilçe genelindeki çalışmaları esnasında hem ev ziyaretleri yapıyor hem de esnaflarla buluşmaya önem veriyor. Başkan Adayı Turan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram'ın düzenlediği ev ziyaretleri programları kapsamında hemşerilerinin hanelerine konuk olmaya devam ediyor. Turan ilk olarak Akdurak Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde ikamet eden Sevda Kurt ve ailesinin hanelerine konuk oldu.
GÖRÜŞLERİNİ DİNLEDİ
Burada ailenin büyüğü Nizamettin Kurt ve aile eşrafı ile hasbihal eden Turan, projelerini de paylaşma imkânı buldu. Başkan Adayı Adnan Turan'ın ikinci durağı AK Partiye önemli hizmetleri bulunan geçmiş dönem Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Çelik'in hanesi oldu. Ziyarette Nilüfer Çelik'in konuğu olan kadınlarla bir araya gelen Turan, Kandıra için yapacakları projeleri aktarıp, kendisine iletilen görüş ve önerileri dinledi.
YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ
Ev ziyaretlerinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Turan, "Bu toplantılarımızda hemşerilerimizin yapacağımız projelerimize dair önerilerini not alıyor ve yol haritamızı belirliyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte 31 Mart'ta yeni bir başarı öyküsü daha yazacağız inşallah." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
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