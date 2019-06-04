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Turan, bayram namazını baba ocağında kıldı

16 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ramazan Bayramı namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak, belediye meclis üyeleri...

Turan, bayram namazını baba ocağında kıldı, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ramazan Bayramı namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak, belediye meclis üyeleri Beyti Doğan, Metin Yılmaz ve vatandaşlar ile birlikte Lapseki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde kıldı.

Namaz sonrasında cami içerisinde cemaat ve basın mensuplarıyla bayramlaşan Turan, kısa bir açıklama yaptı. Her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini belirten Turan, "Öncelikle tüm milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbimizin, mükafat olarak sunduğu Ramazan Bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz. Eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Yarın ilk durağımız saat 11.00'de Çanakkale merkezde bayramlaşma programı olacak. Ardından Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerimizde olacağız. Ramazan Bayramımızın hayırlar getirmesini dilerim" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
AK Parti, Lapseki, Çanakkale, Güncel
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