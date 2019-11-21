Turan, belediye başkanları görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Partili Belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.



Biga Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve basına kapalı yapılan toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, belediye başkanları ile aylık toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu toplantılarda ilçe ve beldelerin talep ve sorunlarını değerlendirme imkanı bulduklarını belirten Bülent Turan, "AK Parti, Çanakkale'de yüzde 42 gibi büyük bir oy alarak birinci olmayı başarmış bir parti. Biz kaybettiğimiz ilçeler kazandığımız ilçeler olmakla beraber bir bütün olarak Çanakkale'mize bakıyoruz. Çanakkale'ye hizmetten büyük şeref, gurur duyuyoruz bu toplantıların devamında büyük fayda olduğunda kanaatindeyiz. Her ay bir ilçemizin ev sahipliğinde bu toplantıları yapmaya çalışıyoruz ne kadar bir ve beraber olursak o kadar bizim için faydalı olacağına inanıyorum. AK Partili belediyelerin kendi alanında ne kadar başarılı olduğunu tüm dünya alem zaten biliyor göreceksiniz spor faaliyetlerinde, yatırımlarda, istihdamda AK Partili belediyeler çevresinde çok daha farklı bir belediye imkanı sunacaklardır." dedi.