Son Dakika Haberleri: Turan, belediye başkanları görüştü
Son Dakika Güncel Turan, belediye başkanları görüştü - Son Dakika

Turan, belediye başkanları görüştü

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Partili Belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Turan, belediye başkanları görüştü, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Partili Belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.


Biga Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve basına kapalı yapılan toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, belediye başkanları ile aylık toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu toplantılarda ilçe ve beldelerin talep ve sorunlarını değerlendirme imkanı bulduklarını belirten Bülent Turan, "AK Parti, Çanakkale'de yüzde 42 gibi büyük bir oy alarak birinci olmayı başarmış bir parti. Biz kaybettiğimiz ilçeler kazandığımız ilçeler olmakla beraber bir bütün olarak Çanakkale'mize bakıyoruz. Çanakkale'ye hizmetten büyük şeref, gurur duyuyoruz bu toplantıların devamında büyük fayda olduğunda kanaatindeyiz. Her ay bir ilçemizin ev sahipliğinde bu toplantıları yapmaya çalışıyoruz ne kadar bir ve beraber olursak o kadar bizim için faydalı olacağına inanıyorum. AK Partili belediyelerin kendi alanında ne kadar başarılı olduğunu tüm dünya alem zaten biliyor göreceksiniz spor faaliyetlerinde, yatırımlarda, istihdamda AK Partili belediyeler çevresinde çok daha farklı bir belediye imkanı sunacaklardır." dedi.

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turan, belediye başkanları görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]