Son Dakika Haberleri: Turan, "Birlikte Karar Vererek Geliştireceğiz"

Turan, "Birlikte Karar Vererek Geliştireceğiz"

1 saat önce

Sürekli hemşerileriyle iç içe olan AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, esnaf ziyaretlerine de önem veriyor, esnafın talep ve önerilerini dinliyor.

Turan,

İlçedeki esnaflarla istişareye önem veren AK Parti Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Adayı Turan, beraberinde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile birlikte yine esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kandıra'ya değer katan işletmelerden Liza Pastanesi ve Hacı Baba Aperatif'i ziyaret eden Turan, burada işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti.

ESNAFLARIMIZLA İSTİŞARE EDECEĞİZ

Kandıra'da hizmet veren Havuz Taksi'yi de ziyaret eden Turan, burada taksici esnafları Önder Ersoy, Ahmet Babacı, Sezai Demirtaş ve İsmail Dizman ile istişarede bulundu. Turan, ziyaretleri esnasında meclis üyesi aday adayı olan sigortacı İsmail Babür'e de işletmesinde konuk oldu.Esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Turan, "Kandıra'mızın gelişimine katkıda bulunacak projeleri hayata geçirirken esnaflarımızla istişare edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:40 Kaynak: Bültenler

Adnan Turan, AK Parti, Kandıra, Güncel
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