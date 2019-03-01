Turan, "Birlikte Yol Yürüyeceğiz"

Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek istişare eden Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçedeki muhtar derneklerinin konuğu oldu. Başkan Adayı Turan, beraberinde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte ilk olarak Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Turan ve beraberindeki heyet daha sonra ise Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve yönetim kurulu üyelerine konuk olarak, istişarede bulundu.

MUHTARLARIMIZ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ

Muhtarların, yerel yönetimlerle halk arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Adnan Turan, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde bizim adeta gözümüz, kulağımız konumunda. Belediye yönetimi olarak bizlerin vatandaşlarımıza ulaşma noktasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla istişareye büyük önem veriyoruz. Demokrasimizin en önemli unsuru olan muhtarlarımız bizim olmazsa olmazımızdır. Rabbim nasip ederse sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz, görüşleriniz bizim için önemli. 1 Nisan sabahı inşallah muhtarlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle vererek Kandıra'mıza hizmet edeceğiz." dedi.