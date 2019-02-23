Turan; "Bu Topraklar Bize Şehitlerimizin Emaneti"

Kandıra'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, bir yandan da çeşitli ev ziyaretlerine imza atıyor. Başkan Adayı Turan bu kez ilçedeki şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti. Turan, gündüz bölümünde Şehit Oğuz Kır'ın Kefken'deki baba evini ziyaret ederek babası Kemal Kır ile bir araya geldi. Turan, akşam bölümünde ise İlçe Başkanı Erol Ölmez ile birlikte İncecik Köyü'nde şehidimiz Ahsen Budak'ın hanesini ziyaret edip annesi Müzeyyen Budak ve ailesi ile bir araya geldi.

ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU

Şehit aileleri ziyaretleri esnasında konuşan Turan, "Bu topraklar bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti. Bu emanete sahip çıkmak için gece, gündüz çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.