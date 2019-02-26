Turan'dan 'Çat-kapı' Ziyaretler

SKM programları kapsamında AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Çat Kapı' ziyaretlere Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da eşlik ediyor. Yoğun seçim çalışmalarından fırsat buldukça ev ziyaretlerine giden Turan, beraberinde İlçe Başkanı Erol Ölmez ve kadın kolları yöneticileriyle birlikte bu kez Aydınlık Mahallesi'ndeydi.Bölgede yer alan evleri çat kapı ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam eden Turan, hemşehrilerinin görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi.

BEZ ÇANTA DAĞITTI

Yapacakları projeler hakkında ziyaretlerde hemşehrileri ile sohbette bulunan Turan, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında hazırlanan bez çantaları da dağıtarak, kampanyanın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Turan, ayrıca geçmiş dönem ilçe yöneticilerinden İbrahim Ayaz'ı evinde ziyaret etti.