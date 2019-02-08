Son Dakika Haberleri: Turan'dan Gençlere Türk Bayrağı

Turan'dan Gençlere Türk Bayrağı

1 saat önce

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçede ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenlere ay yıldızlı Türk Bayrağımızı armağan ediyor.

Turan'dan Gençlere Türk Bayrağı, System.String[]

Seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, yerel seçim sürecinde en önemli rolün gençlere düştüğünü belirtiyor. İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Balaban Köyü'nü ziyaret eden Turan, burada köyün gençleriyle bir araya geldi. Seçimde ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenler Barış Kocaman, Yunus Akarsu, Mert Kocaman ve Ramazan Akarsu'ya ay yıldızlı Türk Bayrağını armağan eden Turan, yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yaptı.

GENÇLERE EN ÇOK DEĞER VEREN PARTİYİZ

31 Mart'ın Türkiye'nin geleceği açısından dönüm noktası olduğunu belirten Turan, "Bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimize eski Türkiye'yi hepimiz iyi anlatmak zorundayız. Hatta çok fazla geçmişe gitmeye de gerek yok. Yakın zaman içerisinde başta 15 Temmuz kalkışması olmak üzere, ekonomik saldırılar ve daha birçok badireler atlattık. Allah'ın izniyle millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk. Gençlerimizin de katkılarıyla yarınlarımızı şekillendirecek olan AK kadroları inşallah 31 Mart'ta yeniden göreve getirerek, ülkemize kumpas kurmak isteyenlere bir kez daha geçit vermeyeceğiz. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum gençlere en çok değer veren siyasi parti AK Parti'dir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:43 Kaynak: Bültenler

Adnan Turan, belediye başkan adayı, Kandıra, Güncel
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