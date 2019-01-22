Son Dakika Haberleri: Turan Derecik Talasgücü Belediyespor'da

Turan Derecik Talasgücü Belediyespor'da

1 saat önce

Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor'dan genç oyuncu Turan Derecik'i transfer etti.

Turan Derecik Talasgücü Belediyespor'da, System.String[]
Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor'dan genç oyuncu Turan Derecik'i transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor 1999 doğumlu orta saha oyuncu Turan Derecik'i kadrosuna kattı. Ligin ikinci yarısında Sarı-Lacivertli formayı giyecek olan Turan Derecik, ilerleyen haftalarda A takımda forma giymesi bekleniyor.

Futbola 2012 yılında Mevlana Yıldızspor'da başlayan genç oyuncu Turan Derecik, 2013 yılında Erkiletspor'a transfer oldu. Erkiletspor'da takım kaptanlığına kadar yükselen genç ve başarılı oyuncu ikinci transfer döneminde BAL ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'a transfer oldu. Sarı-Lacivertli takımla devre arası kampında çalışmalara başlayan Turan Derecik hafta sonu oynanan 1970 Hisarspor maçı kadrosunda yer almadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Derecik, Spor
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