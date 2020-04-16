Yüksek öğretimde önemli düzenlemeler içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yılda iki kere yapılan doçentlik sınavının arttırabileceğini söyledi.



Eğitim alanında 17 yıldır reform niteliğinde dönüşümler yaşandığına dikkati çeken Turan, "Eğitim, milletleri ve devletleri geleceğe taşıyan en önemli güçlerden biridir. Yüksek öğretime ilişkin Kanun ile yılda iki kez yapılan doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi ve bekleme süresinin azaltılması, vakıf üniversitelerindeki öğretim görevlilerimizin mali haklarının devlet üniversitelerindeki emsalleriyle eşitlenmesi ve üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği sağlanması imkanı getirilmesi gibi önemli düzenlemeler getirildi. Bu desteklerden şehrimizin gururu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde de en iyi şekilde faydalanacaktır. Öğretim görevlilerimiz arasında mali haklar yönüyle eşitliğin sağlanması, kıymetli bir adım oldu. Salgından dolayı alınan tedbirler kapsamında, okulların yazın kısmi olarak telafi eğitimi yapabilmesi düzenlemesi de getirildi. Bu, yaz tatili yapılmayacak anlamına gelmiyor. Ayrıca kanun ile AR-GE faaliyetlerinde bulunan doktoralı araştırmacılarımızın mali haklarında da bazı iyileştirmelere gidildi. Kanunun ülkemize, Çanakkaleli hemşehrilerimize, üniversitemize ve yüksek öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE