Turan, "Gece, gündüz çalışacağız"

SKM programları kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti ve MHP teşkilatları, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Adayı Adnan Turan, Ahmet Hacılar, Kaymaz Erikli ve Terziler köylerine konuk oldu. Ziyaretlerinde Kaymaz Erikli Muhtarı İbrahim Akçer, Terziler Köyü Muhtarı Dursun Kalay, Pirceler Köyü Muhtarı Erol Sert ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turan, 2023 hedefiyle çıktıkları yolda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ahmethacılar Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ayşe Ekrem ve ailesinin hanelerine de konuk olan Turan, burada ayrıca mahalle sakini hanımların düzenlediği toplantıya iştirak etti.

YAPILAN HİZMETLER ORTADA

Terziler Köyü'nde baba dostu Ali Güner ile hasret gideren Turan, seçimde ilk defa oy kullanacak olan gençlere de ay yıldızlı bayrağımızı takdim etti. Gittiği köylerde yaptığı konuşmalarda önemli mesajlar veren Turan, "Bugün artık Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP aynı çatı altında seçim sürecine giriyoruz. Bizim ortak gayemiz halkımıza hizmet etmek. Geçmişten bugüne kadar hem Cumhurbaşkanımız nezdinde hükümetlerimizin hem de yerel yönetimlerimizin yaptığı çalışmalar ortada. Biz bunu gönül belediyeciliği ile pekiştirerek sizlere hizmet edeceğiz. Talip olduğumuz bu kutlu davamızda gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız." dedi.