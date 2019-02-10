Turan Gün, Sporcularla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Erdek Belediye Başkan adayı Turan Gün, Erdek'te sporcu yetiştiren fabrika olarak tanımlanan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
AK Parti Erdek
Belediye Başkan adayı Turan Gün
, Erdek'te sporcu yetiştiren fabrika olarak tanımlanan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Turan Gün, Türkiye Atletizm
Federasyonunca İstanbul
'da Ocak ayında gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Türkiye şampiyonu olan 7 sporcuya, Türkiye 4. sü 4 sporcuya, Türkiye 5.si 1 sporcumuza çeşitli hediyeler verdi. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nü başarıyla yöneten başkan Niyazi Gülhan'ı da unutmayan AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Gün, kulüp yöneticilerini de çeşitli ödüllerle onurlandırdı. Ziyarette kısa bir konuşma yapan AK Parti Erdek Belediye Başkan adayı Turan Gün, öncelikle Erdek ismini katıldıkları tüm turnuvalarda başarıyla tanıtan, katıldıkları tüm turnuvalardan madalyalarla dönenen Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün yöneticilerini, sporcularını ve sporcuların ailelerini başarılarından dolayı kutladı. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Gün, "İlçemize böyle bir güzide kulübün kazandırılmasında emeği geçen herkesi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın Türk milli takım formasıyla da ülkemizi de en güzel şekilde temsil edeceğine olan inancım tam. Maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Erdek'li daha çok sayıda gençleri sporla tanıştırmayı ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini işaret eden Gün, belediye başkanı seçildiği takdirde spora ve gençlere yönelik hazırladıkları çeşitli projeleri hayata geçireceklerini bildirdi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
Fenerbahçe-Zenit Mücadelesini Fransız Hakem Ruddy Buquet Yönetecek
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi
Liverpool'un Yıldızı Muhammed Salah'ın Yeni İmajı Herkesi Şaşırttı
Beşiktaşlı Taraftarlar, Bursaspor Maçında "Tolgay Arslan Dürümler Nerede?" Tezahüratında Bulundu