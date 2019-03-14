Turan, "Güzel Eserler Kazandırmak İçin Yola Çıktık"

Kandıra'nın köylerini adeta arşınlayan Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde hemşehrilerinin gönlündeki yerini sağlamlaştırdı. Kandıra'da köy, mahalle, sokak demeden her noktayı adım adım gezen Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, köy ziyaretleri kapsamında son olarak Ballar Köyü ve Rıdvanlar Mahallesini ziyaret etti.

GÖNLÜMÜZÜ VERDİK

Başkan Adayı Adnan Turan'a; AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP İlçe Başkanı Ahmet Uğur, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Ziyaretlerde muhtar Yüksel Horos ve mahalle sakinleri ile istişare toplantıları düzenlendi. Başkan Adayı Turan, "Hep beraber yaşadığımız, gönül verdiğimiz Kandıra'mıza 'gönül birliği' ile hizmet üretmek, güzel eserler bırakmak için yola çıktık." dedi.

"İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLAYACAK"

Konuşmasında kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, "İlçemizde hayata geçecek olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde sadece ilçemizde değil, ilimizde ve hatta Doğu Marmara'da üretilen tarım ürünlerinin işlenmesi için tesisler bulunacak. Yine Gıda OSB ile binlerce hemşehrimize istihdam olanağı sağlayacağız" dedi.