Son Dakika Haberleri: Turan İlteber Yalçın için mevlit okutuldu
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Turan İlteber Yalçın için mevlit okutuldu

58 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın geçen hafta hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için mevlid-i şerif okutuldu.

Turan İlteber Yalçın için mevlit okutuldu, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın geçen hafta hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için mevlid-i şerif okutuldu.

MHP Genel Merkezi'ndeki mevlide, MHP genel başkan yardımcıları, MHP il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda partili katıldı.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinde taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Yalçın, fuat oktay, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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