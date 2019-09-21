Turan İnce: "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik"
30 dakika önce
TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce, "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:18 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce, "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Oyunun başından sonuna kadar her iki takımın gayreti ve mücadelesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kazanmak çok güzel. 3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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