Son Dakika Haberleri: Turan İnce: "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik"
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Turan İnce: "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik"

1 saat önce

- Turan İnce: "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik"ANKARA - TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce, "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" dedi.

- Turan İnce: "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce, "3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Oyunun başından sonuna kadar her iki takımın gayreti ve mücadelesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kazanmak çok güzel. 3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik" ifadelerini kullandı.

Turan İnce: 3 puanı biz arzuladık ve bunu elde ettik

Türkiye Futbol Federasyonu, Turan İnce, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:16 Kaynak: İHA
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