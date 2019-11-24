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Turan İnce: "Maç berabere bitebilirdi"
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Maç berabere bitebilirdi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:14 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Maç berabere bitebilirdi" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Bugün üzüldük. Bu zamana kadar Osmanlıspor 7-8 maç oynadı ama ilk yarıdaki kadar kötü oynamadı. Üzüntülüyüz oyuncularımızda ilk yarı kötü oynadıklarının farkındalar. İkinci yarı iyi başladık ve goller bulduk. Maç berabere bitebilirdi. Önümüzdeki maçlara bakıp önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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