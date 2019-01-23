Turan, Kandıra'yı Arşınlıyor

SKM çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerine büyük önem veren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçeyi adeta adım adım gezerek hemşehrileri ile buluşuyor. Kandıra'nın her noktasına giderek vatandaşlarla buluşan Turan, hem hal hatır soruyor hem de ilçeye kazandıracakları projelerle ilgili istişarede bulunuyor. Köy ziyaretleri kapsamında Turan, bu kez Deliveli, Akçaova ve Pınarlı sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde köylülerle buluşan Turan, "Kandıra'mızda ulaşılmayacak yer kalmayacak" dedi.

TEŞKİLATLA UYUM İÇERİSİNDE

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan bu kez beraberinde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Belediyesi Meclis Üyeleri Hamza Biçer, Erkan Alkan, Erdal Çetin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ve İlçe Yöneticisi Ahmet Can ile birlikte köy ziyaretlerinde bulundu. Günün ilk ziyaretini Deliveli Mahallesi'ne yapan Turan, burada muhtar Halil İbrahim Ersöz ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

ESNAF VE VATANDAŞ BULUŞMALARI

Deliveli ziyaretinin ardından Akçaova'ya giden Turan, burada esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Köy ziyaretleri kapsamında son olarak ise Pınarlı Mahallesi'ne gidilerek burada muhtar Hüseyin Gün ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Turan ayrıca Hacımazlı Köyü'nde ikamet eden Selahaddin Ceylan'ın vefat eden eşi Fatma Ceylan ve Bağırganlı'da vefat eden Mustafa Bayhan'ın cenaze törenlerine katılarak taziyelerini bildirdi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Kandıra'yı mahalle mahalle, sokak sokak gezdiklerini belirten Turan, "Kandıra'mız için bir[k1][k2]çok projemiz var. En önemli projemiz ise halkımızın gönlüne girmek. Bu anlayışla hemşehrilerimizin hizmetine talibiz. Gönül belediyeciliği ekseninde çalışarak, istişare ederek, Kandıra'mızda ulaşmadığımız yer kalmayacak." dedi.