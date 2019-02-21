Son Dakika Haberleri: Turan Karaman: Yatırımlarımız Devam Ediyor

Turan Karaman: Yatırımlarımız Devam Ediyor

2 saat önce

Tk ilaç kurucusu ve World Medicine Türkiye direktörü Turan Kuraman, 2019 yılında sağlık sektörünün daha da gelişeceğine ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Turan Karaman: Yatırımlarımız Devam Ediyor, System.String[]

2020 vizyonu doğrultusunda büyüme hedeflerine ulaşmak için planladığı yatırımları kesintisiz olarak sürdürmeye devam eden TK ilaç kurucusu iş adamı Turan Karaman, Türkiye ekonomisine olan güvenini her türlü konjonktürde istihdama destekle ortaya koyuyor.

"Yatırımlarımız devam ediyor"

Turan Karaman yaptığı açıklamada, Türkiye ve sektörüne güvendiklerini ve de inandıklarını kaydetti. Karaman, "Bu inancımızı uzun yıllar boyunca her koşulda, her konjonktürde üretimle, yatırımla ve istihdamla ortaya koymuş bir şirketiz. Mevcut şartlar karşısında da hiçbir planımızı ertelemedik, yatırımlarımız son hız devam ediyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

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