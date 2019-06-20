Son Dakika Haberleri: Turan mahallesine su müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Turan mahallesine su müjdesi

3 dakika önce

Erdek'in kırsal Turan Mahallesinde Soğuksu mevkinde yapılan sondajda içilebilir kaynak suyu çıktı.

Turan mahallesine su müjdesi, System.String[]
Erdek'in kırsal Turan Mahallesinde Soğuksu mevkinde yapılan sondajda içilebilir kaynak suyu çıktı.

Erdek ilçesi kırsal Turan Mahallesi muhtarlığınca başlatılan çalışma sonucunda kaynak suyunun bulunmasını takiben konu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'ye aktarılırken, tahlili yapılan kaynak su temiz çıktı.

Bulunan kaynak suyunun Soğuksu mevkinden mahalle merkezine getirilebilmesi için ana içme suyu hattına döşenecek 2 kilometre uzunluğunu bulacak borular TIR'lar eşliğinde mahalleye getirildi. Turan Mahallesi içme suyuna ilave edilecek kaynak su hakkında bilgi veren Turan Mahallesi Muhtarı İlker Dolan, "BASKİ tarafından suyun tahlili yapıldı temiz çıktı. Borular TIR'larla mahalleye getirildi. Turan Mahallesi yeni içme suyu hattı boruları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmiş olup, Başkan Yücel Yılmaz'a mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Balıkesir, Erdek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:26:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turan mahallesine su müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]