Turan, Muhtarın Talebini Bakan Kasapoğlu'na İletti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine Belediyesi'ni ziyaret etti.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile belediyeyi ziyaret eden Turan, burada Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu'ndan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyaret esnasında Pınarbaşı Köyü Muhtarı Salih İlhan Özkan, köy gençlerinin köye halı saha yapılması isteğini Bülent Turan'a iletti.



Turan, muhtar Özkan'ın bu ricasını kırmayarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na konuyu mesaj olarak iletti. Mesajı kısa sürede yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, Bülent Turan'a gerekli görüşmelerin ve çalışmaların yapılması talimatını vermesini iletti.



Turan bu görüşmeden sonra Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'i arayarak konu hakkında bilgilendirmede bulunup, Bakan Kasapoğlu'nun talimatını ileterek gerekli çalışmaların hızla yapılarak Pınarbaşı köyüne halı saha yapılması talimatını verdi. Ayrıca Kaymakam Ali İkram Tuna'ya da konunun takipçisi olmasını ve gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını söyledi.



AK Parti iktidarında Çanakkale'ye spor alanında birçok tesis ve hizmeti kazandırdıklarını belirten Turan, "Bugün de muhtarımız sevgili gençlerimizin isteğini iletti. Ben de hemen sevgili Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na muhtarımızın ve köy gençlerimizin dileklerini ilettim. Sağ olsun bugüne kadar olduğu gibi bugün de bizim isteğimizi kırmayarak halı sahanın yapılması onayını verdiklerini bize hemen iletti. İnşallah gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra en kısa sürede halı sahamız köyümüze kazandırılacaktır. Halı sahamızın halkımıza ve gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Köy muhtarı Salih İlhan Özkan da Bülent Turan'a girişimlerinden ötürü teşekkür etti.

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