Turan: "Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır" - Son Dakika

Turan: "Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır"
20.10.2020 15:02
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "( İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması) Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."
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