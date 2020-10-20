Turan: "Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "( İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışması) Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."