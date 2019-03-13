Turan Sendikalarla Bir Araya Geldi

Kandıra'da seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, bu kez Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir Sen ve Diyanet Sen temsilcileri ile buluştu. Kandıra Öğretmenevi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Adayı Turan, Memur Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, Diyanet Sen Kocaeli Şube Başkanı Selami Tarcan, Memur Sen Kandıra Temsilcisi Tayfun Eski, Diyanet Sen Kandıra Temsilcisi Tuncay Yaşar ve sendika yöneticileri ile bir araya geldi.

İLÇEMİZE ARTI DEĞER KAZANDIRACAĞIZ

Sendikaların toplum yaşamındaki önemine değinen Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, "İlçemiz açısından değerlendirdiğimizde sendikalarımız da Kandıra'mızın önemli dinamikleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir Sen ve Diyanet Sen temsilcilerimiz ile yapmış olduğumuz bu görüşmeyi önemsiyorum. Geçtiğimiz günlerde de belediyemizde yetkili Hizmet İş Sendikamızla bir araya gelmiştik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, ilçemize artı değer kazandıran çalışmalara imza atacağız" dedi.