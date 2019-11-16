Turan Şimşek TÜMSAD Hakkari şubesi başkanı oldu

HAKKARİ (İHA) – Tüm Spor Adamları (TÜMSAD) Hakkari Şubesi Başkanlığına Turan Şimşek getirildi



Tüm Spor Adamları (TÜMSAD) Genel Başkanlığı tarafından Hakkarili Turan Şimşek, Tüm Spor Adamları Hakkari Şubesi Başkanlığına getirildi. Hakkari'de yıllardır sporla uğraşan hakemlik yapan Turan Şimşek, Tüm Spor Adamları Genel Başkanlığı tarafından kurucu başkan seçildi. Hakkari'de faal olan ve sporu bırakmış olan eski spor adamlarını aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Tüm Spor Adamları Derneği Hakkari Şubesi kurulması için Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun spor kulüpleri bilgilendirme toplantısında konuşacak olan kurucu Başkan Turan Şimşek, amaçlarının tüm spor adamlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi. - HAKKARİ