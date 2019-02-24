Turan, "Spor kulüplerimiz bizler için önemli"
32 dakika önce
AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Yeni Kandıraspor'un şampiyonluk yolundaki önemli maçında takımı yalnız bırakmadı. Maç sonrası da futbolcuları tebrik etti
Cumhur İttifakı ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, 2. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışının iddialı takımları arasında yer alan Yeni Kandıraspor'u Üçtepespor mücadelesinde yalnız bırakmadı. Yeni Kandıraspor'un iyi futbol oynayarak kazandığı maç sonrasında soyunma odasına giden Turan, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.
HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ
Antrenör Tansu Okan'a başarılarının devamını dileyen Turan, futbolculara da sahadaki centilmenliklerinden ve iyi oyunlarından dolayı tebrik etti. Kandıra'da spor tesislerinin arttırılması ve gençlerin daha rahat spor yapmasına imkân sağlayacak olanakları sunacaklarını belirten Turan, spor kulüplerimize de gerekli desteği vereceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:48 Kaynak: Bültenler
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