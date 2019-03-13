Turan, "Turizm Sezonunu Uzatmayı Hedefliyoruz"
42 dakika önce
AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, köy ziyaretleri esnasında bir araya geldiği hemşehrilerine, turizm master planı ile ilçedeki turizm sezonunu uzatmayı hedeflediklerini söyledi.
SKM programları kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti ve MHP'li teşkilat yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte köy ziyaretlerini sürdürüyor. Her akşam köy programları yaparak, Kandıralı hemşehrileri ile bir araya gelen Turan, günün ilk ziyaretini Topluca Köyü'ne yaptı. Burada Topluca Muhtarı Cevdet Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turan, hizmete sunacakları projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Adayı Turan ve beraberindeki heyet Topluca Köyü ziyaretinin ardından ise Bağırganlılı gençlerin davetini kırmayarak Bağırganlı'ya konuk oldu.
EKONOMİK KALKINMA DA GERÇEKLEŞECEK
Burada Bağırganlı sakini gençler ve muhtar Hüseyin Yılmaz'ın konuğu olan başkan adayı Turan, kendisine yöneltilen tüm sorulara samimiyetiyle cevap verdi. Yapacakları hamlelerle Kandıra'daki turizm potansiyelini daha da arttıracaklarını belirten Turan, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni dönemde mavi bayraklı plaj sayımızı arttıracağız. Bunun yanında hazırlayacağımız turizm master planı ile su sporları ve doğa turizmini ön plana çıkartarak ilçemizin turizm sezonunu uzatma hedefimiz var. Turizm bölgesi olan ilçemizdeki bu hedeflerimizi yerine getirdiğimize buna paralel olarak ekonomik kalkınma da gerçekleşecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
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