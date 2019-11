Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, aydınlık geleceğin mimarları olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlama mesaj yayınladı.



Türk Milleti'nin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmeye kavuşabilmesi için öncelikle eğitim ve öğretimin kaliteli, bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Turan: "Ülkemizin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimiz; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bir yandan bilimsel düşünmeyi, dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve yorumlamayı, evrensel insani değerleri öğretirken diğer yandan da vatan sevgisini, iyi vatandaş olmayı, milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı öğretmekte ve bu sayede geleceğimizi garanti altına almaktadır. Gençliğin sadece öğrendiği konularla ilgili değil, aynı zamanda milli-manevi değerler ve tarih bilinciyle yetiştirilmesi konusunda en önemli görevi icra eden öğretmenler, toplumun önderi ve gelecek nesillerin şekillendiricisidir. Hiçbir maddi değer ile ölçülemeyecek kutsal mesleklerden birisi de nitekim öğretmenliktir. Buna en güzel örneği Hz. Ali; "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" diyerek öğretmenin ne kadar kutsal bir mesleğe sahip olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Türk öğretmeni, vatanımızın her yöresinde, her türlü imkansızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte, devletimizin gülen yüzlerinden birisi olarak tüm vatandaşlarımıza ayırım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir. Hiçbir maddi kıymetle ölçülmeyecek kadar saygın bir meslek olan öğretmenlik, sevgi ve fedakarlığın yol göstericiliğinde, millete hizmet etmenin güzide yollarından biridir" dedi.



Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır' sözüyle de öğretmenlerimizin Türkiye'nin çağdaşlaşmasındaki öneminin açıkça ortada olduğunu belirten Turan: "Atatürk'ün ülküsüyle yetişmeye başlayan gençliğin önüne konulan temel hedef, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktı. Bu amaçla Türk Gençliğini yetiştiren öğretmenlerin çabaları, dışarıdan enjekte edilen gayrı milli ideolojiler yoluyla sekteye uğratılmaya çalışılmaktadır. Ülkücü gençlik; Türk gençliğini yetiştirme çabalarına sekte vurmaya çalışanların her daim karşısında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bizler bugün yöneticiler olarak, fiziki anlamda birçok eser yapabiliriz. Ancak bunları kullanacak donanımlı, eğitimli nesilleri yetiştiremezsek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi ortamlarda büyütemezsek aslında yapmış olduğumuz çalışmaların hiçbir anlamı olmaz. Fiziki alanların, eğitim yuvaların anlam kazanması, iyi ve fedakar öğretmenlerin eliyle olmaktadır. Milli ve manevi değerlerin yıkılmaya başlandığı ortamda, hiç şüphesiz, milliyetçi, maneviyatçı memleket sevdalısı gençler yetiştirmek adına değerli öğretmenlerimize çok büyük bir görev düştüğü açıktır. Milli-Üniter devlet yapımıza iç ve dış mihraklar tarafından oynanan oyunları öğretmenlerimizin her alanda özenle yetiştirdiği Türk gençliği bozacaktır. Türk milletinin yetiştirdiği vefa sahibi öğretmenlerimiz, vatanımızın kutlu bayrağının dalgalandığı her bölgede şerefi ile görev yapmış, hatta bu uğurda hunharca şehit edilmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Şehit öğretmenlerimizin katillerinin "Adam" sayıldığı bu günlerde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'in, ilim yolunda vatan hainleri tarafından şehit edilen, karanlığı aydınlatmak için ışık saçan irfan ordusu öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ