Turancılar Derneği Soner Çetin'in yanında

Turancılar Derneği Başkanı Burkay Kılavuz, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin 'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Her faaliyetimizde bizim yanımızda oldunuz ve destek verdiniz. Kendisini milliyetçi olduğunu söyleyen belediyelerden bu yaklaşımı göremedik" dedi.Turancılar Derneği Başkanı Burkay Kılavuz ve derneğin yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, faaliyetlerinde kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.Milliyetçi olduğunu söyleyen belediyelerden bu yaklaşımı göremediklerini vurgulayan Burkay Kılavuz, "Biz Türkçü-Turancı bir derneğiz. Bize her konuda destek oldunuz. Hüseyin Nihal Atsız 'ı anma etkinlikleri için İstanbul 'a gitmek istedik araç tahsis ettiniz. 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliklerinde yanımızda oldunuz. Ayrıca bazı etkinliklerimizde salonunuzu bize açtınız. Dernek olarak geçen dönem Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istemiştik ama bu yakınlığı göremedik. Size çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Burkay Kılavuz, Atatürk ilkelerine son dönemlerde düşmanlık yapanların çoğaldığını belirterek, bu konuda gençleri bilgilendirmeye yönelik toplantılar yaptıklarını anlattı.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, Atatürk'ün değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydederek, derneklere Büyük Önder'in anlatılmasında önemli görevler düştüğünü söyledi.Çukurova Belediyesi olarak her dernek ve kuruluşa mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ziyarette Turancılar Derneği Başkanı Burkay Kılavuz, desteklerinden dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür plaketi sundu. - ADANA