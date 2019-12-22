Turanlı'dan duyarlı esnafa teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turanlı'dan duyarlı esnafa teşekkür - Son Dakika

Turanlı'dan duyarlı esnafa teşekkür

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, kaldırımın genişletilmesi için arazisinin kullanılmasına izin veren esnafa teşekkür etti.

Turanlı'dan duyarlı esnafa teşekkür, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, kaldırımın genişletilmesi için arazisinin kullanılmasına izin veren esnafa teşekkür etti.


Kahta ilçe merkezinde esnaflık yapan Mustafa Celayer, işletmesi önünde bulunan ve yaya geçişine elverişli olmayan kaldırımın genişletilmesi için arazisinin bir bölümü için belediyeye kullanım izni verdi. Celayer, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan ve işletmesinin bitişiğindeki kaldırımın genişletilmesi için mülkiyeti kendisine ait olan arazinin bir bölümü için Kahta Belediyesine kullanım izni verdi.


Duyarlılığından dolayı Mustafa Celayer'e teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemizde hem araç ve yaya trafiği açısından yoğun olan Mustafa Kemal Caddesi Tedaş Kavşağı civarında bulunan bir işletmemizin sahibi Mustafa Celayer, kendi arazisinin bir kısmını kaldırımın genişletilmesi için belediye ekiplerimize genişletme için müsaade etmiştir. İlçe halkı adına Celayer'e bu fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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