Turanlı 'dan hizmet vurgusu - Son Dakika

Hayata geçirdiği alt ve üstyapı hizmetleriyle ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ivedilikle sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, yapılan hizmetlerle ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Turanlı, "Hayata geçirdiğimiz alt ve üstyapı hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha iyi bir Kahta için çalışıyoruz. Bu anlamda sürdürdüğümüz yol bakım ve onarım çalışmalarımıza ara vermeden ivedilikle devam ediyoruz. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilçenin kırsal ve merkez mahallelerinde sıcak asfalt, sathı kaplama, parke, bordür ve diğer alt yapı çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Yavuz Selim, Girne, Turgut Özal, Menderes, Bağlar, Atatürk ve Karşıyaka mahallelerimizdeki yol yapım çalışmalarının bitmesiyle Şeyhbaba, Cami ve Cumhuriyet mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına başladık. Kış aylarında halkımızın mağdur olmaması için en kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN