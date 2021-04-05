Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi

05.04.2021 19:16
Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, basın mensupları ile bir araya gelerek 'Hizmette 2.Yıl Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, basın mensupları ile bir araya gelerek 'Hizmette 2.Yıl Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 8 Nisan 2019-31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan hizmetleri basın mensuplarına aktaran Başkan Turanlı, pandemi nedeniyle toplantının ertelendiğini ve bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Hizmette nasıl bir yönetim anlayışı sergilediklerine dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, konuşmasında göreve geldikten sonra siyasi rozetini çıkartıp herkese eşit mesafede, ilçeye daha güzel hizmetler kazandırmak için çalıştığını söyledi. Başkan Turanlı, "Belediye başkanlarının görevlerinden biri de halkla istişare etmek, halkın sesi ve kulağı olan basın mensuplarıyla bir araya gelip yaptığı hizmetleri kamuoyuna paylaşmaktır. Yola çıkış amacımız halka hizmettir. Halka hizmet ederken de bir yerleri eleştirmek değil bu bize yakışmaz ve zaman kaybından öte bir şey değildir. Belediye başkanları seçildiği gün itibarıyla siyasi parti rozetini bırakıp hizmet kimliğine bürünür. Biz de bunu kendimize ilke edindik. Kahta'mıza daha güzel hizmetler kazandırmak için daha etkin bir şekilde çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Elbette ki hizmet süremiz zarfında eksikliklerimiz, hatalarımız olmuştur. Hizmet ederken de hatalarımızı eksikliklerimizi en asgari seviyeye indirerek çalışmaya devam ediyoruz. Bizler bu yola çıkarken halkımıza verdiğimiz hizmet sözlerini ve projelerimizi yerine getirmenin azmi ile çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz hizmetleri, yapamadığımız hizmetleri ve gerekçelerini sizlerin aracılığı ile halkımızla paylaşacağız. İnşallah programdan sonra siz değerli basın mensuplarımızla yapmış olduğumuz hizmetleri, hayata geçirdiğimiz projeleri yerinde görmek üzere bir gezi programı hazırladık. Birlikte yapmış olduğumuz hizmetleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri birlikte yerinde göreceğiz" dedi.

İki yıllık faaliyetleri konu alan video gösteriminde konuşan Turanlı, "Çözüm Merkezi'nin yenilenmesi, Covid-19 ile mücadele, yolların yapımı, altyapı, içme suyu şebekesi, kilit parke taşı çalışması, sathi kaplama, mezbahana revizyonu, Haydaran suyunun alındığı yerde yenileme çalışmaları, Kanal Boyu (Mehmet Yavuz Parkı) Yürüyüş Yolu 1. Etap projesi, Trafik Eğitim Parkı, Yavuz Selim Parkı, Hilal Parkı, Süs Havuzları, Sosyal Projeler, Anne Taksi Projesi, Gezici Kütüphane Projesi, otogar kavşağında hayata geçirilen yeni hizmet noktaları, Sosyal Kart Projesi, Hayvan Barınağı Projesi, Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı Projesi, Geri Dönüşüm Projesi, Kültür Turları Projesi, 2 Çevre Yolu Projesi, Kapalı Hayvan Pazarı ve makine ikmal yeri ile ilgili yapılan çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi olarak yer tahsisi alamadıkları için hayata geçiremedikleri projeleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Turanlı, "Meydan Projesi için 1 Nolu Sağlık Ocağı yeri, Şehir Parkı projeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeri, Sebze ve Meyve Hali Projesi içi ise Karşıyaka mahallesindeki hazine arazisi, aynı şekilde Buğday Pazarı, Galericiler Sitesi ve içerisinde Gasilhane'nin yer alacağı Yeni Mezarlık Projeleri için talep ettiğimiz hazine arazilerinin tahsisi yapılmadı. Talep aşamasında devam eden projelerimiz ise HES projesi, Buğday Pazarı Yeri, Cep otogar projesi, şehir içi içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, Atık Su Arıtma Tesisi projesi" diye konuştu.

Toplantı sonrası Başkan Turanlı, gazetecilerle birlikte tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. - ADIYAMAN

Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi
Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi
Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi

İbrahim Yusuf Turanlı, 31 Mart, Nisan, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var
Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı Fenerbahçe, Denizlispor maçında ilk yarıda isabetli şut atamadı         
20:12
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli         
19:25
Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı         
18:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım         
16:27
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 20:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei