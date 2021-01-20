TÜRASAŞ Genel Müdürü Yazar'dan Sivas'a ziyaret - Son Dakika

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu.

TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcıları İrfan İpşir ve Mustafa Ersoy ile kente gelen Yazar, TÜRASAŞ Bölge Müdürü Atanur Karadağ eşliğinde üretim sahalarını gezerek faaliyetleri yerinde inceledi.

Alanında uzmanlaşmış şirketler olarak sektörde yer alacaklarını aktaran Yazar, şunları kaydetti:

"Bugün Sivas Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ettik, fabrikalarımızı gezdik. Arkadaşların motivasyonunu ve gayretlerini yerinde izledik. Bölge müdürüm başta olmak üzere yeni atanan fabrika müdürlerimize de gayretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah, önümüzdeki günler bizim için daha iyi olacak umuduyla çalışıyoruz. TÜRASAŞ olarak yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Uzmanlaşmış şirketler olarak sektörde yerimizi alacağız. Buradaki en önemli yapı taşlarından bir tanesi de Sivas olacak elbette ki. Bu noktada beklentileri karşılayacağız diye umut ediyorum."

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve beraberindekiler Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ziyaret etti.