Son Dakika Haberleri: "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor
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"TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor

4 saat önce

"TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan'da devam ediyor.

"TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan'da devam ediyor.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği "TurAz Kartalı 2019" tatbikatının helikopterlerin katılımıyla devam ettiğini açıkladı. Azerbaycan'da 2 Eylül'de Türkiye ile birlikte başladığı tatbikatta, iki ülkeden Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan hava aracı yer alıyor


Tatbikat 16 Eylül'e kadar devam edecek. - BAKÜ

Azerbaycan, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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