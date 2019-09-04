Son Dakika Haberleri: - "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor
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- "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor

31 dakika önce

- "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyorBAKÜ - "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan'da devam ediyor.

- "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor

BAKÜ - "TurAz Kartalı 2019" tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan'da devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği "TurAz Kartalı 2019" tatbikatının helikopterlerin katılımıyla devam ettiğini açıkladı. Azerbaycan'da 2 Eylül'de Türkiye ile birlikte başladığı tatbikatta, iki ülkeden Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan hava aracı yer alıyor

Tatbikat 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Azerbaycan, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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