"TurAz Kartalı 2020" tatbikatı F-16'ların katılımıyla devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği "TurAz Kartalı 2020" tatbikatında F-16 savaş uçakları taktiksel uçuşlar gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar kapsamında düzenlenen "TurAz Kartalı 2020" tatbikatında F-16 savaş uçakları taktiksel uçuşlar gerçekleştirdi. Açıklamada, tatbikatta yer alan savaş uçaklarının gece ve gündüz olmak üzere arama ve kurtarma operasyonları yürütmek, hava saldırıları ile yer hedeflerini yok etmek gibi çeşitli görevleri başarılı bir şekilde tamamladığı vurgulandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta devam ederken, 10 Ağustos'ta sona erecek.

(İHA)