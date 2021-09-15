Üye Girişi
TURAZ Şahini Tatbikatı - Son Dakika

TURAZ Şahini Tatbikatı

15.09.2021 12:37

- TURAZ Şahini Tatbikatı Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince yapılan TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Azerbaycan Savunma...

- TURAZ Şahini Tatbikatı

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince yapılan TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov:

"Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini çok değerli görmektedir"

ANKARA - Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince yapılan TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlar Akar ve Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerine katılmak üzere 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

Burada Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Hasanov'a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.

Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz" diye konuştu

30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını "Tek Vatan Harekatı" ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha tebrik eden Akar, "Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" dedi.

-"Hamınız salamat ve yahşı galın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan "Şuşa Beyannamesi"ni iki ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.

Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır. "

Tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar sözlerini, "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.

-Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ise TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na katılan personeli tebrik ederek sözlerine başladı.

Son dönemde artan tatbikatlar sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük tecrübe kazandığını, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki tatbikatların devam edeceğini belirten Hasanov, "Devlet Başkanlarımızın arasındaki samimi ilişkiler, ülkeler arası ilişkilere ve karşılıklı güvenin oluşmasına olumlu etki gösteriyor" dedi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekat sırasında daima Türkiye'nin desteğini gördüğünü ifade eden Hasanov, şunları kaydetti:

"Savaş zamanı Türkiye Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve diğer yüksek vazifeli isimler defalarla Azerbaycan'a siyasi, manevi ve diplomatik destek göstermiştir. Onların beyanatları Azerbaycan'ın tek olmadığını ve Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye gibi bir kardeşimizin yanımızda olması bize güç veriyor. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini çok değerli görmektedir. Türkiye tarafından gösterilen desteğe derin teşekkürümü bildirmek istiyorum."

Gösterilen samimi ilgi ve ev sahipliğinden dolayı Akar'a teşekkür eder Hasanov, sözlerinin sonunda "Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği" ifadesini kullandı.

-Tatbikat için özel arma

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından Bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki Komutanlar, tatbikata katılan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in tatbikat için özel olarak hazırlanan arma ile şapkaları takmaları dikkat çekti. Tatbikat için hazırlanan özel armada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını simgeleyen iki şahin ile "Tek millet iki devlet" ifadesi yer aldı.

TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'na 8 muharip uçakl, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı ile hava savunma sistemleri ile çok sayıda personel görev aldı. Tatbikatla Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri arasında elektronik harp konusunda karşılıklı tecrübe alışverişi yapıldı, karma hava harekatı konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

-Solotürk pilotuna telsizden tebrik

Hatıra fotoğrafı sonrasında Bakanlar Akar ve Hasanov ile beraberindeki Komutanlar uçuş kulesine geçti.

Buradan tatbikat kapsamında uçakların başarıyla gerçekleştirdiği meydan taarruzu ve pasaj geçişlerini takip eden Akar ve Hasanov daha sonra Solotürk gösterisini izledi.

Gösterinin sonunda Bakan Akar telsizle konuştuğu Solotürk pilotunu başarılı gösterisinden dolayı tebrik ederek "Bizim için her zaman heyecan ve gurur kaynağı oldunuz" dedi.

TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı
TURAZ Şahini Tatbikatı

Seçkin Gözlemci Günü, Yevgeniy Ziniçev, Azerbaycan, Türkiye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TURAZ Şahini Tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu 13:33 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece         
13:35
Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır         
13:24
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: TURAZ Şahini Tatbikatı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement