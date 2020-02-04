Türbe duvarı çöktü, 2 kadın yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan türbe duvarının çökmesi sonucu 2 kadın yaralandı.



Olay, Keskin ilçesine bağlı Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. (53) ile S.Y. (38) isimli iki kadın türbeye gitti. O esnada çıkan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan türbe duvarları, burada bulunan iki kadının üstüne düştü. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince çöken duvarın altında kalan 2 kadın çıkartılıp Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.



Olay yerinde Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KIRIKKALE