Türbe ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 16 yaralı (2)
1 saat önce
1 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALADIDiyarbakır'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60)...
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
1 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALADI
Diyarbakır'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi! Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi