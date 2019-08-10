Son Dakika Haberleri: Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı
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Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, aralarında çocukların da olduğu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsü, Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde, sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Veysel Karani, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
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