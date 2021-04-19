TÜRBEDE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ - Son Dakika

TÜRBEDE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

ADANA'da Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılandı.

ADANA'da Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılandı. Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor. Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.

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