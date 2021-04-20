Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendinibilmez, gözaltına alındı - Son Dakika

Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendinibilmez, gözaltına alındı

Adana'da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. GÖZALTINA ALINDI Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş. adlı kişi, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. NE OLDU? Söz konusu görüntülerde, TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden Şeker, türbeye yaslanarak öptü. TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

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