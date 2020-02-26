Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Batman'da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Batman'da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlenerek, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştır. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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