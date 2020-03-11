Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar - Son Dakika

Türbedeki taşları ısıtıp şifa arıyorlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu köy mevkiinde bulunan Şeyh Muhammed türbesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar hastalarına ısıttıkları taşlarla şifa arıyor.

Mart ayının ilk haftasından başlayıp üç hafta çarşamba günleri ziyaret edilen Şeyh Muhammed türbesi 3 asırdır dolup taşıyor. Romatizma ve felçli hastalar, türbenin etrafında ateş yakıp ısıtılan taşları bezler arasına koyup vücutlarına sürerek hastalıklarına şifa arıyor.

"Tıp çaresiz kaldı, türbede şifa arıyoruz"

Çocuğu geçirdiği havale sonucu felçli olan Mehmet Tumiçin, "Çocuğum Yasin daha küçükken havale geçirdi. Geçirdiği havale sonucu felç oldu. Birçok hastaneye götürdüm ancak tüm tedaviler çözüm olmadı ben de Allah'tan umudumu yitirmeyip ziyarette getirdim. Türbelerinde şifa aramaktan bir şey elimizden gelmiyor. Çocuğumun beyin erimesi hastalığı da var deniliyor. Oğlum şu anda yürüme engellidir. Şu ana kadar tıbbın herhangi bir başarısı yok bu hastalığa karşı. Biz de inanç ve geleneklerimize göre bu zatın ziyaretine gelip tedavi uyguluyoruz. Şu anda durumları doktorların dediğine göre yatalak olmaları gerekirken burada tedaviye cevap veriyorlar. Biz de herkes gibi türbeye gelip şifa bekliyoruz" dedi.