Türbeden asırlık boynuz çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türbeden asırlık boynuz çalındı - Son Dakika

Türbeden asırlık boynuz çalındı

6 saat önce

Eskişehir'de yaşlı bir şahıs, Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde bulunan asırlık geyik boynuzunu çaldı.

Türbeden asırlık boynuz çalındı, System.String[]

Eskişehir'de yaşlı bir şahıs, Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde bulunan asırlık geyik boynuzunu çaldı.


Olay, yaklaşık bir ay önce öğle saatlerinde Dede Mahallesi Şamlılar Sokak'ta bulunan Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önce 20'li yaşlarda olduğu düşünülen bir şahıs, türbeye girerek etrafı kolaçan etti. Görevlilerin şüphelenmesiyle şahıs türbeden dışarıya çıkarıldı. Ardından içeriye 50-60 yaşlarında bir şahıs daha geldi. Görevlilerin yetkili bir kişi olarak düşündüğü yaşlı şahıs, içeriye girer girmez 1 metre uzunluğundaki tarihi geyik boynuzun olduğu alana doğru yöneldi. Daha sonra 'bu ne böyle, bunlar şeytan işi' diyerek söylenen şahıs, boynuzu yerinden söktü ve kayıplara karıştı. Türbe yetkilileri de çalınan boynuzun yerine temsilen yeni bir geyik boynuzu koydu. Türbe yetkilileri ve vatandaşlar boynuzun bulunmasını istiyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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